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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19: волонтеры объявляют сбор помощи медучреждениям

Вторая волна коронавирусной инфекции накрыла Кыргызстан. Согласно ежедневной сводке Министерства здравоохранения, наблюдается рост инфицированных COVID-19 и заболевших внебольничной пневмонией.

Волонтерское движение «Мы вместе» возобновило свою работу. Как рассказали добровольцы 24.kg, они решили продолжить свою работу по оказанию помощи.

Отмечается, что сейчас нужна поддержка детскому отделению Национального центра охраны материнства и детства. В центре уже подготовлено 88 койко-мест для детей всех возрастов, заболевших коронавирусом.

Волонтеры объявляют сбор на покупку рециркуляторов (20 штук), перчаток, средств индивидуальной защиты, цефепима и ванкомицина.

Желающие помочь могут пополнить баланс О!Деньги 0500718817 и мобильный кошелек Компаньон 0500718817.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169759/
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