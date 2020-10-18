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Общество

Институт русского языка создан при Кыргызско-Российском Славянском университете

На базе Кыргызско-Российского Славянского университета открылся Институт русского языка. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

«Этот стратегически важный шаг был сделан исходя из тезиса о необходимости укрепления позиций русского языка в Центральной Азии, связывающего в качестве lingua franca все части нашего полиэтнического региона и объективно представляющего собой для всех нас единственно доступный и эффективный инструмент международной коммуникации», — отметили в КРСУ.

Уточняется, что анализ текущей языковой ситуации и исторической ретроспективы позволил определить ключевые направления, которые станут опорными столпами деятельности новой структуры.

В институте планируется проведение научных исследований по проблемам функционирования русского языка в условиях билингвизма и построение прогнозных сценариев продвижения и развития русского языка, культуры и образования на русском языке в Центральноазиатском регионе.

Учителя русского языка и литературы смогут здесь повысить свою квалификацию.

«На протяжении полутора веков русский язык оставался нашим генеральным преимуществом, сохранив которое, мы обеспечим достойное будущее себе и своим детям», — отметили в КРСУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169758/
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