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Общество

27 процентов людей готовы завести роман с роботом

Около четверти людей уже готовы встречаться с роботом. Это показало исследование Университета Твенте, в ходе которого ученые опросили 11 тысяч человек из разных стран, пишет издание «Популярная механика».

27 процентов респондентов либо поддерживают идею романтического знакомства с роботом, либо не исключают ее полностью, однако 72 процента пока полностью против идеи подобного флирта. Самый высокий процент поддержки показали жители Нидерландов. В этой стране до 53 процента людей совсем не против иметь роботизированного бойфренда или подругу.

Помимо Нидерландов, идею о романе с роботом также поддерживают в Швеции, Южной Корее, США, Южной Африке и Германии. В этих странах более 10 процента опрошенных не против робота-партнера. Греция, Польша, Франция, Испания и Бразилия являются странами, наименее поддерживающими роботизированные отношения. Там менее чем на 10 процента согласны с тем, что это хорошая идея.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169751/
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