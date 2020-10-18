Три человека скончались за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончались еще три человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали один летальный случай, в Ошской области — один, Нарынской — один.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 111 человек.