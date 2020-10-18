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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 227 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 227 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 20 человек, Оше — 18, Чуйской области — 19, Ошской — 79, Иссык-Кульской — 9, Таласской — 7, Джалал-Абадской — 46, Баткенской — 26, Нарынской — 4.

За весь период выздоровели 45 тысяч 736 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169746/
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