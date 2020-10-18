В Кыргызстане за сутки выявили 554 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 88 случаев, Оше — 38, Чуйской области — 46, Ошской — 105, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 143, Баткенской — 90, Таласской — 12, Нарынской — 6.

С марта в республике зарегистрировали 52 тысячи 44 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.