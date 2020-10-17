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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава ВОЗ назвал единственный доказавший эффективность препарат от COVID-19

Единственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с COVID-19, является дексаметазон. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданом Гебрейесуса.

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«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — говорит он.

Отмечается, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективность. Тедрос Гебрейесус напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.

«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице», — заключил он.

Дексаметазон — это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, использующийся с 1960-х годов. Обычно его применяют для лечения аутоиммунных заболеваний — например, волчанки; популярность он получил и как допинг для набора мышечной массы в бодибилдинге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169725/
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