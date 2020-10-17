Министр внутренних дел поставил задачи по усилению борьбы с преступностью

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков встретился с личным составом ГУВД Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, обсуждены вопросы обеспечения правопорядка и усиления борьбы с преступностью. Министр указал, что критерием работы милиции является общественное мнение о состоянии правопорядка, о реальной картине, складывающейся на сегодня.

«Милиция Кыргызстана вне политики. Наша главная и основная задача — повышение уровня безопасности, защита прав кыргызстанцев. Прошу личный состав ведомства усилить работу в данном направлении совместно с организациями ДНД в столице», — отметил Улан Ниязбеков.

Глава МВД также поставил задачи по усилению борьбы с преступностью.

«Каждый сотрудник милиции должен строго соблюдать законность и служебную дисциплину, быть вежливым и корректным при обращении с гражданами, совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки», — подчеркнул он.

Улан Ниязбеков сказал, что в этот непростой для страны период сотрудники ОВД работают в особом режиме, подвергая риску свою жизнь и здоровье.

«Милиционеры достойно несут круглосуточную службу по охране правопорядка, обеспечению безопасности и спокойствия наших граждан», — заключил министр.