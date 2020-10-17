Строительство инфекционной больницы в Нарыне завершили на 70 процентов

Строительство новой инфекционной больницы в Нарыне завершили на 70 процентов. Об этом сообщил советник директора департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя Бейшеналы Богачиев.

«В настоящее время строители ведут наружные отделочные работы, затем начнем внутренние. На стройке работают около 70 строителей, нам пришлось отстать от графика из-за погодных условий. Надеемся, что до 10 ноября сдадим объект в эксплуатацию», — сказал он.

Отмечается, что медицинское оборудование для новой больницы частично поступает, все хранится на складе.