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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Строительство инфекционной больницы в Нарыне завершили на 70 процентов

Строительство новой инфекционной больницы в Нарыне завершили на 70 процентов. Об этом сообщил советник директора департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя Бейшеналы Богачиев.

«В настоящее время строители ведут наружные отделочные работы, затем начнем внутренние. На стройке работают около 70 строителей, нам пришлось отстать от графика из-за погодных условий. Надеемся, что до 10 ноября сдадим объект в эксплуатацию», — сказал он.

Отмечается, что медицинское оборудование для новой больницы частично поступает, все хранится на складе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169717/
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