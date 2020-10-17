Пять человек скончались за последние сутки в Кыргызстане от коронавируса

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончались еще пять человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали один летальный случай, в Ошской области — три, Нарынской — один.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 108 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.