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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Эпидситуация напряженная. В Бишкеке открываются дневные стационары

Эпидемиологическая ситуация в стране и столице остается напряженной. Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева снова проинспектировала готовность дневных стационаров столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, во всех стационарах заготовили запасы медикаментов и СИЗ. Команды медиков подготовлены по алгоритму Минздрава.

  • В стационарах Ленинского района на базе школ № 96 подготовили 30 койко-мест, в школе № 95 — 50 койко-мест;
  • в Первомайском районе развернут стационар на базе школы № 81, подготовлено 40 койко-мест, на улице Айни № 13 в школе № 69 подготовили 120 коек;
  • на территории Октябрьского района стационар на базе школы № 39, подготовили 50 койко-мест, в школе № 63 установлено 40 коек;
  • в Свердловском районе стационары подготовлены в школе № 4 на 50 койко-мест, на базе эколого-экономического лицея № 65 развернуто 60 коек.

В муниципалитете подчеркнули, что кислородных концентраторов достаточно, в случае необходимости они будут оперативно доставлены по стационарам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169692/
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