Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане

По ее данным, посол от имени министра иностранных дел Азербайджана поздравил Руслана Казакбаева с назначением главой МИД КР и передал поздравления министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова по случаю назначения главой МИД Кыргызстана.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе вопросы активизации политического диалога, а также реализации конкретных проектов в социально-экономической сфере. В частности, сторонами отмечена важность возобновления работы по завершению строительства парка Дружбы Кыргызстана—Азербайджана и общеобразовательной школы имени Алиева в Бишкеке, которые послужат дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и станут символом дружбы и братства наших стран.

Руслан Казакбаев пригласил министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова посетить Кыргызстан с официальным визитом.