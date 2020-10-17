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Общество

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

МИД
Фото МИД. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане

По ее данным, посол от имени министра иностранных дел Азербайджана поздравил Руслана Казакбаева с назначением главой МИД КР и передал поздравления министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова по случаю назначения главой МИД Кыргызстана.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе вопросы активизации политического диалога, а также реализации конкретных проектов в социально-экономической сфере. В частности, сторонами отмечена важность возобновления работы по завершению строительства парка Дружбы Кыргызстана—Азербайджана и общеобразовательной школы имени Алиева в Бишкеке, которые послужат дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и станут символом дружбы и братства наших стран.

Руслан Казакбаев пригласил министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова посетить Кыргызстан с официальным визитом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169691/
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