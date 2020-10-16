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Общество

Беспорядки в Бишкеке. Кол-центр 185 не будет работать на этих выходных

На выходных не будет работать служба оперативного реагирования мэрии 185. Об этом сообщили в муниципалитете.

Уточняется, что служба приостановит деятельность с 9.00 17 октября до 8.00 19 октября. 

6 октября неизвестные взломали железную дверь, проникли в серверное помещение, повредили и разбили дорогостоящее оборудование.

На этих выходных проведут реструктуризацию серверной системы для приема и установки нового оборудования.

Как отмечается, телефоны кол-центра мэрии Бишкека: 0312591802, 0312591805 будут работать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169652/
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