Руслан Казакбаев встретился с послом Туркменистана в Кыргызстане

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередова. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
По ее данным, посол поздравил Руслана Казакбаева с назначением на должность.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества и отметили важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и взаимодействия между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, обсуждены вопросы организации взаимных визитов на различных уровнях.