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Общество

Руслан Казакбаев встретился с послом Туркменистана в Кыргызстане

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередова. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

По ее данным, посол поздравил Руслана Казакбаева с назначением на должность.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества и отметили важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и взаимодействия между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, обсуждены вопросы организации взаимных визитов на различных уровнях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169636/
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