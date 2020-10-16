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Общество

Ход строительства парков в Бишкеке проинспектировал вице-мэр

Вице-мэр Бишкека по строительству и архитектуре Уланбек Азыгалиев ознакомился с ходом строительства городских парков. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Первый вице-мэр посетил парк «Балалык» на Южных воротах, напротив парка имени Даира Асанова.

«Уланбек Азыгалиев был озадачен работой подрядчика, который установил столбы освещения посередине тротуаров в северной части парка. Подрядчику совместно с авторским надзором поручено перенести светильники вдоль тротуара, там же для безопасности детей посадить кустарники-ограждения», — говорится в сообщении муниципалитета.



Отметим, что на строительство этого парка выделено 74,7 миллиона сомов. Работы ведутся за счет городского бюджета. На объекте работает подрядная стройкомпания «Ак Ниет Курулуш». Площадь парка составляет чуть более 10 гектаров.

Вице-мэр также посетил новый спортивный парк в северной части города, на пересечении проспекта Манаса и улицы Боталиева. Здесь на семи гектарах будет построена первая в Бишкеке скейт-площадка.



«Было поручено завершить нанесение разметок на баскетбольной и теннисной площадках, завершить работы по дефектам зазоров брусчатки на скейтодроме. Над новым парком работает подрядная организация «Российская строительная компания» по заказу управления капитального строительства столичной мэрии. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов, средства предусмотрены в городском бюджете», — добавили в муниципалитете.



Уланбек Азыгалиев также посмотрел ход строительства детского сада № 12 на улице Панфилова, 310. Ранее здесь выявили недоработки при строительстве. На сегодня подрядчики исправили все замечания. На этом объекте работает подрядная организация «Рустехстрой» по заказу УКС мэрии. Пристройка к садику обошлась городу почти в 17 миллионов сомов, средства также были предусмотрены в местном бюджете и согласованы с депутатами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169635/
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