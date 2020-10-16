Партия «Справедливая Россия» просит освободить Алмазбека Атамбаева

Политическая партия «Справедливая Россия» и одноименная фракция в Государственной думе РФ выступили с обращением к Садыру Жапарову. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В тексте говорится, что в Кыргызстане политорганизация социал-демократов является членом авторитетной международной организации — Социалистического интернационала, а члены партии выступают за добрососедские отношения и равноправное взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией.

«Прямой диалог действующей власти с лидерами этого прогрессивного политического объединения мог бы способствовать нормализации общественно-политической обстановки... В таком диалоге, бесспорно, должно быть заинтересовано высшее руководство Киргизии», — отмечают в «Справедливой России».

Партия обращается к премьер-министру Кыргызстана Садыру Жапарову с призывом прекратить политические гонения и освободить из заключения Алмазбека Атамбаева и его товарищей по партии.

«Справедливая Россия» готова поручиться за них и способствовать скорейшему урегулированию ситуации в КР.