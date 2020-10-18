Афиша Бишкека на неделю: выставки

20-23 октября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

16-26 октября. Выставка художницы Нинель Феденко

Впервые художница взяла в руки кисть семь лет назад, на тот момент ей был 71 год. За это время было написано множество сюжетов: пейзажи, натюрморты, копии известных полотен. На выставке будет представлено более 40 работ, наиболее значимых по версии самого автора. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

19-23 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

4-31 октября. Выставка «Начало»

Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.

Кафе Chicken Star.