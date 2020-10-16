Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам

Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» снизило градус подачи тепла из-за многочисленных обращений горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 600 жилых домов, а также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей.

«Бишкектеплоэнерго обслуживает западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин. Всех остальных теплом обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга», — отметили в муниципалитете.

Своевременная оплата отопления позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать всех бишкекчан теплом и горячей водой.

«Если товарищество собственников жилья коллегиально решит, что необходимо снова подать тепло, просим вас заблаговременно подать заявку в организацию. Желательно собрать подписи не менее 90 процентов собственников квартир», — заключили в мэрии.