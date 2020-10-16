Коллекционные монеты Национального банка принимают участие в международном ежегодном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, в этом году в конкурсе представлены:

серебряная монета «Пять лет Евразийскому экономическому союзу» серии «Исторические события» в номинации «Лучшее художественное решение»;

серебряная монета «Сырга» серии «Эпоха Кыргызского каганата» в номинациях «Серебряная монета года» и «Уникальная концепция»;

серебряная монета «Кыргызская ваза» серии «Эпоха Кыргызского каганата» в номинации «Оригинальная технология».

В интернет-голосовании могут принять участие все желающие на портале. Голосование продлится до 15 декабря этого года.