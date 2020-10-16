20:42
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Общество

Коллекционные монеты КР участвуют в конкурсе «Монетное созвездие — 2020»

Коллекционные монеты Национального банка принимают участие в международном ежегодном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, в этом году в конкурсе представлены:

  • серебряная монета «Пять лет Евразийскому экономическому союзу» серии «Исторические события» в номинации «Лучшее художественное решение»;
  • серебряная монета «Сырга» серии «Эпоха Кыргызского каганата» в номинациях «Серебряная монета года» и «Уникальная концепция»;
  • серебряная монета «Кыргызская ваза» серии «Эпоха Кыргызского каганата» в номинации «Оригинальная технология».

В интернет-голосовании могут принять участие все желающие на портале. Голосование продлится до 15 декабря этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169613/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Новую монету в 200 тенге выпустили в Казахстане
Памятные монеты с оружием Великой Победы выпустили в России
Национальный банк выпустил новые коллекционные монеты. Как они выглядят
Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет
На украинском аукционе продают монеты из Кыргызстана
Почти тонна алиментов. Мужчина рассчитался с бывшей женой мелкими монетами
В Японии нашли крупнейший в истории страны клад
За отказ брать монеты у покупателей оштрафовали два супермаркета и кафе
В Кыргызстане выпустили новые коллекционные монеты
Монеты с бриллиантами выпустил Национальный банк Казахстана
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
16 октября, пятница
20:26
Руслан Казакбаев пригласил главу МИД Азербайджана посетить Кыргызстан Руслан Казакбаев пригласил главу МИД Азербайджана посет...
20:17
Коллекционные монеты КР участвуют в конкурсе «Монетное созвездие — 2020»
20:10
Беспорядки в Бишкеке. Пострадавшим сотрудникам ГКНБ окажут помощь
20:09
Глава ГКНБ обещал прекратить практику «извинений на камеру»
20:05
Беспорядки в Бишкеке. Кол-центр 185 не будет работать на этих выходных