Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День уменьшился до 10 часов 54 минут.

У кого намечается той

Алмасбек Акматов

Родился 18 октября 1964 года в Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол».

Болотбек Одракаев

Родился 18 октября 1976 года. Директор муниципального предприятия «Бишкекгорлифт».

Памятные даты

Всемирный день конфет

Всемирный день конфет отмечают во многих странах.

В этот день организуют всевозможные акции, развлекательные мероприятия и конкурсы, в которых победители, конечно же, выигрывают шоколадные конфеты.

День галстука

Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.

Куда сходить

Культура