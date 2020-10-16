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Общество

В Бишкеке владельцев магазинов и кафе обязали убрать прилегающие участки

В Бишкеке провели разъяснительные беседы с владельцами магазинов и объектов предпринимательства. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, на территории пункта замены масел Castrol беспорядок владельцы обещали убрать в течение трех дней.

Магазины «Народный» на улице Тоголока Молдо и Московской, павильон «ОК», Госархив, магазин «Чолпон» на улице Айни, 38, «Додо пицца», «Куликовский», салон красоты на улице Московской и столовая «Ложка» на проспекте Манаса после разъяснительной беседы провели саночистку своих участков.

Отметим, что инспекторы выписали 320 предписаний на очистку прилегающих территорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169600/
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