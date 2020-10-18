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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 18 октября 2002 года

Самым теплым в Бишкеке было 18 октября 2002 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,1 градуса.

Самым холодным 18 октября было в 2018-м, когда температура составила −4,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,1 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1997 года, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

Самым холодным — октябрь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 18 октября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +5-7 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +21-23 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169585/
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