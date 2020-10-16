Какие препараты неэффективны при лечении COVID-19: не тратьте деньги зря

Всемирная организация здравоохранения заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении от коронавируса.

В организации заявили, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не дают эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях в том, что касается снижения смертности.

«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона, как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель снижения смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — информирует ВОЗ.

В ходе исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, специалисты изучали эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности и длительности пребывания пациентов в больницах.

Ранее американская фармацевтическая кампания Gilead Sciences утверждала, что применение разработанного ею ремдесивира пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания и Россия одобрили использование ремдесивира для лечения инфицированных коронавирусом.