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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Какие препараты неэффективны при лечении COVID-19: не тратьте деньги зря

Всемирная организация здравоохранения заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении от коронавируса.

В организации заявили, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не дают эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях в том, что касается снижения смертности.  

«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона, как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель снижения смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», — информирует ВОЗ.

В ходе исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, специалисты изучали эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности и длительности пребывания пациентов в больницах.

Ранее американская фармацевтическая кампания Gilead Sciences утверждала, что применение разработанного ею  ремдесивира пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания и Россия одобрили использование ремдесивира для лечения инфицированных коронавирусом.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169568/
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