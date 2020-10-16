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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 38,8 миллиона, умерли — более 1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 412 тысяч 498. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 38 миллионов 854 тысячи 432 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 979 тысяч 709), Индии (7 миллионов 307 тысяч 97), Бразилии (5 миллионов 169 тысяч 386), России (1 миллион 346 тысяч 380), Аргентине (949 тысяч 63), Колумбии (936 тысяч 982), Испании (921 тысяча 374), Перу (859 тысяч 740) и Мексике (834 тысячи 710).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 26,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 218 тысяч 579 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 97 тысяч 359. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 920 человек. В том числе в США скончались 217 тысяч 692 человека, Бразилии — 152 тысячи 460, Индии — 111 тысяч 266, Мексике — 85 тысяч 285 и Великобритании — 43 тысячи 383.

В Кыргызстане зарегистрировали 51 тысячу 20 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 202, Узбекистане — 62 тысячи 278, Таджикистане — 10 тысяч 374.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169536/
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