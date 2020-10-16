В регионах Кыргызстана первоклассники вернулись в школы. Об этом 24.kg сообщила врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

По ее словам, разрешение возобновить учебу в реальном режиме получили те районы, где соблюдается установленный алгоритм и благополучная эпидситуация. Что касается учащихся 2-6-х классов, вопрос остается открытым, поскольку растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Ранее в Минобразования предложили запустить обучение в школах точечно, то есть с учетом эпидемиологической обстановки и наличия возможности обеспечить социальное дистанцирование учащимся. Новые министры здравоохранения и образования этот вопрос пока не комментируют.

Первая четверть в школах скоро закончится. В начале ноября традиционно осенние каникулы.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса. В Кыргызстане готовятся ко второй волне заболеваемости.