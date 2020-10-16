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Общество

Европейский союз принял к сведению отставку Сооронбая Жээнбекова

Европейский союз принял к сведению отставку президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова после недавнего признания недействительными итогов парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по событиям в КР.

В нем отмечается, что крайне важно, чтобы полномочия и обязанности президента исполнялись в правовых рамках Конституции с соблюдением международных обязательств государства, в том числе в областях верховенства закона, прав человека и основных свобод.

Вызывает серьезные вопросы передача спикером Жогорку Кенеша президентских полномочий премьер-министру Садыру Жапарову.

Жозеп Боррель 

«Кыргызстан является парламентской демократией, в которой разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться. Через своего специального представителя по Центральной Азии и свое представительство в Кыргызстане, в частности, Европейский Союз находится в контакте со всеми политическими силами страны и международным сообществом», — обратился Жозеп Боррель.

Он призвал все политические силы в Кыргызстане вступить в конструктивный, всеохватывающий диалог при полноценном участии гражданского общества с учетом обоснованных требований кыргызского народа на пути к организации новых, свободных, справедливых парламентских и президентских выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

«Демократический путь Кыргызстана принес стабильность, экономический рост и значительные возможности и выгоды непосредственно гражданам страны. Именно поэтому ЕС и Кыргызстан заключили в 2019 году соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Помимо этого, ЕС также предоставляет республике односторонние торговые преференции. Европейский союз полностью поддерживает демократический прогресс Кыргызской Республики и уверен, что он будет обеспечен и в будущем», — заключил глава европейской дипломатии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169507/
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