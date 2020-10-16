Кыргызстан остается привержен международным обязательствам

Кыргызская Республика заявляет, что она остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Отмечается, что в последние дни все мировое сообщество пристально наблюдало за событиями в Кыргызстане. 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Кыргызская сторона выражает глубокую признательность международным партнерам за оказанное техническое содействие в организации и проведении выборов, а также в направлении миссий международных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОДКБ, ШОС, БДИПЧ/ОБСЕ, ТюркПА, ССТГ и других.

«К большому сожалению, выборы депутатов Жогорку Кенеша были омрачены сообщениями и обращениями политических партий о нарушениях избирательного процесса, фальсификациях, подкупе голосов. Все это вылилось в справедливое народное возмущение, переросшее в ночь с 5 на 6 октября 2020 года в беспорядки в столице Кыргызстана. Со стороны правоохранительных органов были применены слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Около 1 тысячи 200 человек из числа гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов получили различной степени ранения, 120 из них — тяжелые, один человек погиб», — говорится в заявлении МИДа.

Представители большинства политических партий, участвовавших в выборах, также отвергли объявленные результаты голосования. Под давлением общественности 6 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала итоги выборов недействительными. В этот же день в отставку подали премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша (парламента) Дастан Джумабеков.

«С этого момента все здоровые политические силы, интеллигенция, старейшины, молодежь страны сплотили свои усилия, направленные на обеспечение безопасности граждан, сохранение стабильности в обществе, недопущение эскалации и, самое главное, на скорейшее возвращение всех политических процессов в стране в правовое русло», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

13 октября действующим составом Жогорку Кенеша Канат Исаев избран торага (спикером), что создало дальнейшую основу для формирования легитимного правительства. 14 октября Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра КР, а также состав правительства. В тот же день президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства.

15 октября Сооронбай Жээнбеков объявил о своем решении уйти в отставку. Заявление президента будет рассматриваться на заседании Жогорку Кенеша 16 октября.

«В настоящее время с возвращением внутриполитической ситуации в правовое русло правительство, все государственные и административные органы работают в штатном режиме, продолжая выполнять возложенные на них задачи. Министерство иностранных дел, его подведомственные организации, а также загранучреждения Кыргызстана также осуществляют работу в обычном режиме, в том числе по вопросам политического, торгово-экономического сотрудничества и защиты прав и интересов граждан КР в иностранных государствах», — заверили в МИДе.

При этом подчеркивается, что Кыргызстан выражает благодарность всему международному сообществу, своим дружеским и братским соседям по региону, стратегическим партнерам и международным организациям за поддержку в эти тяжелые для страны и народа дни.

«События последних дней еще раз подтверждают, что свободолюбивый народ Кыргызстана является главным гарантом того, что наша страна уже не свернет с пути демократии и продолжит свое развитие в соответствии с принципами верховенства права, защиты и поощрения прав человека. Одновременно кыргызская сторона подтверждает свою приверженность соблюдению преемственности в развитии дружественных взаимоотношений со своими зарубежными партнерами, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана», — говорится в заявлении.