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Общество

Названы беспрецедентные последствия пандемии коронавируса

Международная группа ученых назвала неожиданные последствия от усилий по сдерживанию пандемии COVID-19. Оказалось, что они привели к беспрецедентному уменьшению выбросов парниковых газов в первой половине 2020 года. Снижение оказалось сильнее, чем во время финансового кризиса 2008 года и в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи проанализировали данные о почасовом производстве электроэнергии, движении транспортных средств в 400 городах мира, а также ежедневных пассажирских рейсов. После того как власти разных стран ввели локдаун, чтобы подавить первую волну COVID-19, выбросы углекислого газа от наземного транспорта, энергетики и авиации резко упали, при этом доля снижения составила 8,8 процента.

Ученые выяснили, что выбросы углекислого газа от транспорта снизились на 40 процентов в первой половине 2020 года, а выбросы от производства электроэнергии и промышленности упали на 22 и 17 процентов соответственно.

Однако выбросы вернулись к своим обычным уровням к июлю 2020 года, когда большинство стран ослабили меры изоляции. Кроме того, кратковременное сокращение выбросов в 2020-м вряд ли ослабит климатическую чрезвычайную ситуацию в долгосрочной перспективе. Глобальное потепление могут сдержать лишь кардинальные изменения в потреблении энергии и системах производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169468/
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