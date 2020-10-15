Графа «национальность» в паспортах. В ГРС сообщили подробности

ГРС прорабатывает вопрос о включении в ID-карту графы «национальность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что изменения будут вноситься на основе ID-карт образца 2017 года. Они не приведут к дополнительным расходам для бюджета.

«Технически ГРС готова к нововведению, для этого не требуется закупка нового оборудования и новых бланков. Ориентировочно для внедрения графы «национальность» с учетом легализации по линии МИД КР с другими странами потребуется 90 дней. В настоящее время начата работа по приведению в соответствие нормативно-правовых актов, регулирующих документирование населения. Графа «национальность» будет указана в ID-карте по желанию гражданина», — сообщили в ГРС.

Напомним, накануне премьер-министр Садыр Жапаров сообщил о нововведениях в паспортах кыргызстанцев. По его словам, возвращение этой графы в общегражданском паспорте было заложено в программе партии «Мекенчил».