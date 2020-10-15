15:34
USD 79.68
EUR 93.53
RUB 1.03
Общество

Графа «национальность» в паспортах. В ГРС сообщили подробности

ГРС прорабатывает вопрос о включении в ID-карту графы «национальность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
В паспортах кыргызстанцев вновь появится графа «национальность»

Уточняется, что изменения будут вноситься на основе ID-карт образца 2017 года. Они не приведут к дополнительным расходам для бюджета.

«Технически ГРС готова к нововведению, для этого не требуется закупка нового оборудования и новых бланков. Ориентировочно для внедрения графы «национальность» с учетом легализации по линии МИД КР с другими странами потребуется 90 дней. В настоящее время начата работа по приведению в соответствие нормативно-правовых актов, регулирующих документирование населения. Графа «национальность» будет указана в ID-карте по желанию гражданина», — сообщили в ГРС.

Напомним, накануне премьер-министр Садыр Жапаров сообщил о нововведениях в паспортах кыргызстанцев. По его словам, возвращение этой графы в общегражданском паспорте было заложено в программе партии «Мекенчил».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169424/
просмотров: 2778
Версия для печати
Материалы по теме
В паспортах кыргызстанцев вновь появится графа «национальность»
Сегодня все подразделения ГРС начнут работать в штатном режиме
В эти выходные не получится оформить машину на авторынке
Некоторые отделы Государственной регистрационной службы Кыргызстана не работают
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Цифра дня. 437 тысяч 384 кыргызстанца не прошли биометрическую регистрацию
Приложение «Услуги ГРС» запустили на операционной системе iOS
В мобильном приложении «Услуги ГРС» появились новые возможности
Об Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе
Есть вопросы по прописке? ГРС открыла дополнительные консультации
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
15 октября, четверг
15:25
Финансирование возобновится, как только в Кыргызстане завершится транзит власти Финансирование возобновится, как только в Кыргызстане з...
15:24
Митингующие пытаются перекрыть движение по проспекту Чингиза Айтматова
14:59
Во время беспорядков в «Белом доме» сгорел сервер с базой законопроектов
14:32
К госрезиденции стянуты дополнительные силы милиции: митингующие не расходятся
14:29
Митинг в Бишкеке. Реакция сторонников премьера на отставку Сооронбая Жээнбекова