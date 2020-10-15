16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 24в, жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Чар, Молдокулова);
- 9.30-12.00 — микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Месароша, Кайназаровой);
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, переулки Изюмский, Мариупольский;
- 9.30-15.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бештектир-1, Бештектир-2, Улук-Тоо, Кок-Талаа);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (северо-восточная часть улиц 5-7-й);
- 9.30-18.00 — улицы Абдрахманова, 105 (корпуса 1-3), 119; Боконбаева, 63, Усенбаева, 26, отрезки улиц Профессора Зимы, Баялинова, Ташкентской, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Козу-Баглан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-54);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Энесай» (2-4-я улицы);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Касым» (улицы Билим, Кубаныч, Маданият, Ынтымак, переулок Ильменский);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Карпатской, Курманалиева, Болотной, Лермонтова, Дубосековской, Набережной, переулок Заравшанский, 7-й микрорайон, 26-28, Жукеева-Пудовкина, 150.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Конур Осмон, Алымбаева), Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Советская, Луговая, Ленина), Гроздь (улицы Мелиораторов, Участок, Рыскулбекова, Шаршенова), Кашка-Суу (улицы Достук, Медерова, Эркин), Мраморное, Озерное, Ленинское (улицы Алма-Атинская, 284-326; 421-449);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Советская, Победы, Московская), села Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Пионерская), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, переулок Западный), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, переулок Первомайский), Новопавловка (жилмассивы «Алтын-Ордо», «Чон-Арык», «Терек-Суу», «Алтын-Казык», улицы Проектируемая, Гоголя, Манаса, Линия-1, 2, 5, 6, 7, 12, 13; Маматемин-Ата, Жетиген, Переулок-1, МТФ-2, Акиш у. Темирбек, Крупской, Кожомкула, Фрунзе, Гагарина, Кирова, Учительская);
Московский РЭС
- 9.30-17.00 — села Ак-Торпок (улица Попенова), Беловодское (переулок Советский), Спартак (улицы Ленина, Попова);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Громовой, Ломоносова, Агрономическая, Ананьева, Молодежная, Панфилова, Студенческая, Тельмана, Кожомбердиева, Шопокова, Калининская, Горная, Дружбы, Оторбаева, Фурманова, Целинная, Космодемьянской, Федорова, Кирова, Луговая), села Монолдор, Сары-Булак (улица Ленина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельмана (улицы Эгембердиева, Южная), Вознесеновка (улицы Северная, Советская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джол (улицы Сарыбагышева);
- 8.00-17.00 — села Искра (северная часть), Советское, Ден-Арык, Карой, Алчалуу, Талды-Булак, Султан.
3Ошская область
- 9.00-18.00 — села Бор-Баш, Жийде, Тоо-Моюн, город Ош (микрорайоны «Достук», «Ак-Тилек», Садырбаева, Алиева, Закирова, Молдо Нияза, Пушкина, Гоголя, Мухаммед Али Джиннах, Сурикова, Низами, Атабаева, Крупской, Мамырова, Юбилейная, Алтыбаева).
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — города Кызыл-Кия (улицы Джин-Джиган, Караван, 60 лет Октябрю, Алимбаева, Гайдара, Жаштык, Забазарная, Кызыл-Кия, Королева, Круговая, Логвиненко, Мин-Булак, Можокипова, Озерная, Орозова, Осмонова, Раззакова, Салиева, Тайгараева, Турусбекова, Беш-Капа, Ысманова, Усенбаева), Баткен (кварталы «Тулку-Таш», «Тура-Таш», «Чет-Булак», село Бужум).