В Иссык-Кульской больнице открыли новый инфекционный госпиталь

В Иссык-Кульской областной объединенной больнице сдали в эксплуатацию новый инфекционный госпиталь на 35 коек, 25 из которых будут палатами интенсивной терапии. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, капитальный ремонт отделения полностью завершили. Сейчас в областной объединенной больнице развернули 90 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией неуточненной этиологии.

«По линии Минздрава поступило все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, многофункциональные кровати. Кислородные концентраторы имеются в достаточном количестве», — сказал директор медучреждения Мирбек Сагынбаев.

Предпологается, что отделение начнет принимать больных уже завтра.