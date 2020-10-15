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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Иссык-Кульской больнице открыли новый инфекционный госпиталь

В Иссык-Кульской областной объединенной больнице сдали в эксплуатацию новый инфекционный госпиталь на 35 коек, 25 из которых будут палатами интенсивной терапии. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, капитальный ремонт отделения полностью завершили. Сейчас в областной объединенной больнице развернули 90 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией неуточненной этиологии.

«По линии Минздрава поступило все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, многофункциональные кровати. Кислородные концентраторы имеются в достаточном количестве», — сказал директор медучреждения Мирбек Сагынбаев.

Предпологается, что отделение начнет принимать больных уже завтра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169367/
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