В Иссык-Кульской больнице открыли новый инфекционный госпиталь

В Иссык-Кульской областной объединенной больнице сдали в эксплуатацию новый инфекционный госпиталь на 35 коек, 25 из которых будут палатами интенсивной терапии. Об этом сообщили в республиканском штабе.
«По линии Минздрава поступило все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, многофункциональные кровати. Кислородные концентраторы имеются в достаточном количестве», — сказал директор медучреждения Мирбек Сагынбаев.
Предпологается, что отделение начнет принимать больных уже завтра.