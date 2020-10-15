Соблюдайте санитарные нормы. ВОЗ предсказала рост смертности из-за коронавируса

Глобальное ускорение распространения коронавируса приведет к заметному росту смертности. Такое развитие событий предсказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает Reuters.

Эксперт напомнила, что рост смертности всегда на пару недель отстает от роста заболеваемости. «Мы все еще теряем примерно 5 тысяч человек в день. Так что нам не стоит радоваться снижению количества смертей», — подчеркнула Сумья Сваминатан.

В Кыргызстане за последние сутки выявили 388 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего 50 тысяч 589 случаев заболевания. Скончались от коронавируса 1 тысяча 99 человек.