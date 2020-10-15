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Общество

В МЧС заявили, что критические высказывания ветеранов не делают им чести

Высказывания ветеранов противопожарной службы не делают чести тем, кто пытается расшатать и разбить доблестный коллектив Министерства чрезвычайных ситуаций. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.
 
Отметим, что ветераны противопожарной службы рассказали о некомпетентности руководства МЧС и просили отделить Агентство государственной противопожарной службы от самого министерства.
 
В ответ пресс-служба ведомства рассказала о положительных моментах этого слияния, которое произошло в 2016 году.
 
«При укомплектовании воинских должностей соблюдались соответствующие требования, в том числе использование офицеров по основной или родственной специальности, имеющийся опыт и чередование прохождения службы в различных местностях, морально-деловые и профессиональные качества, выслуга лет, дисциплинарная практика. Личный состав пожарно-спасательных частей комплектуется пожарными-спасателями, пожарными-водолазами, пожарными, техник-водителями и исполняет свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями», — говорится в сообщении.
 
Отмечается, что немаловажным считается решение вопроса об обеспечении служебной квартирой военнослужащих пожарно-спасательных частей и сотрудников МЧС.

Впервые за 30 лет в Бишкеке выделили 162 служебные квартиры, из них 108 получили работники бывшего Агентства государственной противопожарной службы, тогда как сотрудники центрального аппарата министерства получили девять квартир.

Пресс-служба МЧС

Уточняется, что привлечение сил и средств ведомства для проведения дезинфекционных работ, осуществления подготовки дополнительных койко-мест, развертывания дневных и ночных стационаров было беспрецедентным решением Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Что касается вопроса об оснащении пожарно-спасательных частей, необходимо заметить, что в рамках выделенных денежных ассигнований по линии республиканского бюджета проводится работа по обеспечению специальным обмундированием (спецодежда, боевая одежда пожарного) и пожарно-техническим вооружением (пожарные рукава и так далее)», — рассказали в министерстве.
 
В 2019-м в столице состоялось открытие испытательной пожарной лаборатории МЧС, а также по республике построены 11 зданий пожарно-спасательных частей.
 
Кроме этого, как пояснили в ведомстве, проводится работа с международными донорами по закупке новой специальной техники. Так, в рамках проекта Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» в 2018-2019 годах приобретено пожарно-спасательное оборудование, также ведется работа по приобретению более 50 единиц пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования.
В МЧС считают, что гибель офицера ветераны бывшей противопожарной службы используют в своих личных интересах.

«К несчастью, 9 октября погиб офицер отдела тылового обеспечения № 1 управления МЧС по Бишкеку рядовой Ж.Т. Он был направлен для проверки наличия товарно-материальных ценностей, а также для опечатки некоторых объектов. Он не занимался электричеством или ремонтом, он не электрик. К сожалению, ветераны бывшей противопожарной службы эту трагедию используют в своих личных интересах», — подчеркнули в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, в связи со сложной общественно-политической и эпидемиологической ситуацией в стране проведение пресс-конференций ветеранами бывшей противопожарной службы, митингов действующих военнослужащих неблагоприятно влияет на морально-психологическую обстановку в коллективе.
 
«В тяжелое время работники МЧС, несмотря ни на что, бок о бок с другими государственными органами противостоят распространению коронавирусной инфекции и ее последствиям, несут потери среди личного состава, продолжают выполнять свой долг перед отечеством. Однако высказывания ветеранов ведомства не делают чести тем, кто пытается расшатать и разбить наш доблестный коллектив под названием МЧС», — резюмировали в министерстве.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169363/
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