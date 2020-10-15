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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 38,4 миллиона, умерли — более 1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 311 тысяч 105. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 38 миллионов 441 тысяча 934 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 856 тысяч 714), Индии (7 миллионов 239 тысяч 389), Бразилии (5 миллионов 140 тысяч 863), России (1 миллион 332 тысячи 824), Аргентине (931 тысяча 967), Колумбии (930 тысяч 159), Испании (908 тысяч 56), Перу (853 тысячи 974) и Мексике (829 тысяч 396).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 26,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 128 тысяч 546 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 91 тысячи 439. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 283 человека. В том числе в США скончались 216 тысяч 858 человек, Бразилии — 151 тысяча 747, Индии — 110 тысяч 586, Мексике — 84 тысячи 898 и Великобритании — 43 тысячи 245.

В Кыргызстане зарегистрировали 50 тысяч 589 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 109 тысяч 94, Узбекистане — 61 тысячу 950, Таджикистане — 10 тысяч 336.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169361/
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