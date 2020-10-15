Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» успешно зарегистрирована в России. Об этом сообщают СМИ. Вакцина была разработана новосибирским центром «Вектор».

Президент России Владимир Путин вчера на совещании с членами правительства рассказал, что вторая вакцина была успешно зарегистрирована. И добавил, что в скором времени будет готова и третья.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время будет изготовлено 60 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Дальше препарат будет проходить пострегистрационные испытания на добровольцах в нескольких регионах страны. Для этого будут отобраны около 40 тысяч добровольцев разной возрастной категории. Испытания должны начаться в ноябре.

В реестре лекарственных средств Минздрава РФ уточняется, что «ЭпиВакКорона» будет введена в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Первая российская вакцина «Спутник V» была разработана Институтом имени Гамалеи Минздрава России и зарегистрирована в августе. Ей уже привились более 13 тысяч человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний. Вакцина российского производства (препарат «Спутник V») вошла в список самых перспективных препаратов.