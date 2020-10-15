В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 196 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 196 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 17 человек, Оше — 20, Чуйской области — 12, Ошской — 40, Иссык-Кульской — 12, Таласской — 1, Джалал-Абадской — 62, Баткенской — 32.

За весь период выздоровели 45 тысяч 80 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.