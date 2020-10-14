00:18
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Бэтмен, Джеймс Бонд, Черная вдова: Голливуд откладывает премьеры

В этом году зрители не увидят приключения нового Бэтмена, Джеймса Бонда и других ожидаемых персонажей — премьеры переносятся.
 
На полтора года отложили премьеру очередного «Бэтмена». Фильм Мэтта Ривза собрал много звезд: Пол Дано играет Загадочника, Колин Ферт — Пингвина, Зои Кравиц — Женщину-кошку. Однако съемочный процесс то и дело останавливался из-за коронавируса. COVID-19 подхватил даже исполнитель главной роли Роберт Паттинсон. В итоге премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.
 

В настоящий момент съемки проекта продолжаются в Ливерпуле — Паттинсона заметили на съемочной площадке местные жители.

из интернета
Фото из интернета. Отложенная премьера

То же самое случилось с премьерой нового фильма про Джеймса Бонда, главную роль в котором должен исполнить Джеймс Крейг. Картина Кэри Фукунаги называется весьма символично для нынешнего времени — «Не время умирать», ее выход в прокат планировался в ноябре этого года. Но не соответствующие ожиданиям сборы «Довода» Нолана и тревоги вирусологов заставили авторов фильма перенести премьеру на 2 апреля следующего года.

из интернета
Фото из интернета. Отложенная премьера

Не повезло и Скарлетт Йоханссон, которую коронавирусный перенос супергеройского блокбастера «Черная вдова» (актриса играет русскую Наташу Романову из Сталинграда, одну из самых отчаянных и профессиональных убийц в мире, сотрудничавшую с КГБ) выбил из десятки самых высокооплачиваемых актрис, по версии Forbes. Хотя в прошлом году она возглавляла этот рейтинг.

«Черную вдову» от режиссера Кейт Шортланд компания Disney переносила дважды. Премьера кинокомикса должна была состояться весной 2020 года, теперь потенциальная дата показа — 7 мая 2021-го.

из интернета
Фото из интернета. Отложенная премьера

И еще одна отложенная премьера — масштабный проект «Дюна» режиссера Дэни Вильнева. Это утопия, экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта, посвященного борьбе людей за выживание и власть. По сюжету картины человечество распределилось по разным планетам, управляют миром разные кланы. Место действия «Дюны» — пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах прячутся фремены — скитальцы дзен-сунниты.

Выпустить в прокат фильм хотели в декабре текущего года, но теперь надеются, что его получится показать 1 октября 2021-го.

из интернета
Фото из интернета. Отложенная премьера

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169294/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Netflix снимет фильм о молодом Шерлоке Холмсе
Застрял в карантине? Актер фильма «Пассажиры» собрал кубик Рубика за минуту
Афиша Бишкека на выходные: выставки, онлайн-спектакль и «открытый микрофон»
Афиша Бишкека на выходные: выставки, мастер-классы и спектакль
Стало известно, когда выйдет сиквел «Бората»
Российский режиссер снял фильм о водном кризисе в Кыргызстане и выиграл Гран-при
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, выставки и мастер-класс
Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства
Афиша Бишкека на выходные: выставки и мастер-классы
Мадонна снимет биографический фильм о себе
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
На&nbsp;российском сайте продают месторождение из&nbsp;Кыргызстана На российском сайте продают месторождение из Кыргызстана
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
15 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
14 октября, среда
23:53
Google научит Android-устройства фиксировать тревожные сигналы и плач
23:25
Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G
23:01
COVID-19. Бэтмен, Джеймс Бонд, Черная вдова: Голливуд откладывает премьеры
22:42
Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
22:39
Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19