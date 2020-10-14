COVID-19. Бэтмен, Джеймс Бонд, Черная вдова: Голливуд откладывает премьеры

В этом году зрители не увидят приключения нового Бэтмена, Джеймса Бонда и других ожидаемых персонажей — премьеры переносятся. На полтора года отложили премьеру очередного «Бэтмена». Фильм Мэтта Ривза собрал много звезд: Пол Дано играет Загадочника, Колин Ферт — Пингвина, Зои Кравиц — Женщину-кошку. Однако съемочный процесс то и дело останавливался из-за коронавируса. COVID-19 подхватил даже исполнитель главной роли Роберт Паттинсон. В итоге премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

В настоящий момент съемки проекта продолжаются в Ливерпуле — Паттинсона заметили на съемочной площадке местные жители.

Фото из интернета. Отложенная премьера

То же самое случилось с премьерой нового фильма про Джеймса Бонда, главную роль в котором должен исполнить Джеймс Крейг. Картина Кэри Фукунаги называется весьма символично для нынешнего времени — «Не время умирать», ее выход в прокат планировался в ноябре этого года. Но не соответствующие ожиданиям сборы «Довода» Нолана и тревоги вирусологов заставили авторов фильма перенести премьеру на 2 апреля следующего года.

Фото из интернета. Отложенная премьера

Не повезло и Скарлетт Йоханссон, которую коронавирусный перенос супергеройского блокбастера «Черная вдова» (актриса играет русскую Наташу Романову из Сталинграда, одну из самых отчаянных и профессиональных убийц в мире, сотрудничавшую с КГБ) выбил из десятки самых высокооплачиваемых актрис, по версии Forbes. Хотя в прошлом году она возглавляла этот рейтинг.

«Черную вдову» от режиссера Кейт Шортланд компания Disney переносила дважды. Премьера кинокомикса должна была состояться весной 2020 года, теперь потенциальная дата показа — 7 мая 2021-го.

Фото из интернета. Отложенная премьера

И еще одна отложенная премьера — масштабный проект «Дюна» режиссера Дэни Вильнева. Это утопия, экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта, посвященного борьбе людей за выживание и власть. По сюжету картины человечество распределилось по разным планетам, управляют миром разные кланы. Место действия «Дюны» — пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах прячутся фремены — скитальцы дзен-сунниты.

Выпустить в прокат фильм хотели в декабре текущего года, но теперь надеются, что его получится показать 1 октября 2021-го.