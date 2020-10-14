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Общество

Экспресс-тесты на ВИЧ появятся в Кыргызстане не раньше середины 2021 года

Экспресс-тесты на ВИЧ появятся в аптеках КР не раньше середины 2021 года. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

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По его словам, в настоящее время идет работа над анализом законодательства. Согласно нормативным правовым актам, предусматривается консультирование граждан до и после теста на ВИЧ. Чтобы в случае необходимости человек мог получить своевременную поддержку.

Ранее сообщалось, что экспресс-тесты появятся в свободной продаже уже в 2020 году. «Мы анализируем документы, чтобы устранить барьеры, которые мешают началу продажи тестов в аптеках. А также ведем переговоры с фармкомпанией насчет доступных цен. Пока компания-монополист называет цену $8-12, мы настаиваем на $5 максимально», — сказал Айбар Султангазиев.

Отметим, что с 1 октября любой желающий может обратиться к сотрудникам службы «СПИД» за бесплатным тестом по слюне.

Если анализ на ВИЧ необходим для выезда за границу или для трудоустройства, то нужно пройти тестирование по крови. Такой сертификат по-прежнему остается платным.

«Пока большого спроса на бесплатные тесты нет. В целом около 10 процентов от общего количества обследованных приходят провериться для себя», — проинформировали в РЦ «СПИД».

По данным центра на 1 сентября 2020 года, в республике зарегистрировано 10 тысяч 134 случая ВИЧ-инфицирования, в том числе среди граждан КР 9,5 тысячи случаев, среди иностранцев — 567. За все время умерло 2 тысячи 142 человека, из них на стации СПИД — 689.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169293/
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