15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-18.00 — улица Алма-Атинская, район МТФ;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-54);
- 9.00-13.00 — улицы Московская, Тоголока Молдо, Киевская, Логвиненко;
- 9.00-17.00 — микрорайоны «Восток-5», 25а, «Джал-29», улицы Садырбаева, Жайыла Баатыра, Кривоносова, Айни, жилмассив «Ак-Ордо»;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Фере, Мусоргского, жилмассив «Алтын-Ордо» (3-я улица);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, 8 Марта, Кожевенной, Элебесова;
- 9.30-14.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Кузнечная крепость, переулок Авангардный;
- 9.30-18.00 — районы пересечения улицы Каралаева с улицей Койбагарова и переулком Акбууринским, жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Жаз), «Рухий-Мурас», «44 га»;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан датки, Салиевой, Саратовской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Шопокова, Кундучалова, Фрунзе, Карабаева, Советская, Совхоз Ала-Тоо), Арашан (улицы Нижняя Стройка), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, Набережная, ПМК-3, Линейная, Мостовая, Речная, Новая), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская), Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Озерное (улица Шоссейная, 6-34), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А, Раимбекова, переулок Молодежный), Гроздь (улицы Грозденская, Участок, Садовая);
- 13.00-15.00 — село Ленинское (улица Алматинская, 243-291);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — село Маловодное (улица Кирова);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (жилмассивы «Ынтымак», «Мин-Бай»), Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, переулок Первомайский), Военно-Антоновка (улицы Западная, Ленина, Фрунзе, Степная, тупик Степной), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Иманалиева, переулок Западный), Чат-Коль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ак-Торпок (улица Центральная), Александровка (улица Молодежная);
- 9.30-17.00 — село Спартак (улицы Горького, Попова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Джер-Казар (улицы Осмонова, Сыдыкова, Манаса), Новопокровка (улица Ленина), Туз (улицы Осмонова, Комарова, Дербишева, Южная);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Джаны-Джол (улица Сыргабая), Чуй (улицы Полевая, Октябрьская, Пионерская).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Тобо-Коргон, села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Савай, Присавай, Кыдырша, Ак-Таш, Жылкелди, города Кара-Суу (улицы Нариман, Савай, Энгельс), Ош (села Кенеш, Орке, Соколок, Чурулдай, микрорайон «Ак-Тилек»).
4Баткенская область
- 9.00-18.00 — город Кызыл-Кия (улицы Джин-Джиган, Караван, 60 лет Октября, Алимбаева, Гайдар, Жаштык, Забазарная, Кызыл-Кийская, Королева, Круговая, Логвиненко, Мин-Булак, Можокипова, Озерная, Орозова, Осмонова, Раззакова, Салиева, Тайгараева, Турусбекова, Беш-Капа, Ысманова, Усенбаева).