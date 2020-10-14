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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова опять недовольны журналистами

Митингующим возле Дома правительства не нравится, что журналисты называют их сторонниками Садыра Жапарова.

Они возмущаются тем, что в СМИ все время используется такая формулировка.

«Мы не сторонники, мы обычный народ. Садыр Жапаров не платил нам, чтобы мы выходили сюда. Журналисты, перестаньте называть нас сторонниками», — говорят с трибуны.

На митинге собралось примерно 1 тысяча 600 человек.

Стоит отметить, что накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введенный ранее в столице Кыргызстана режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке временно запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. Милиция бездействует.

Вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос о Садыре Жапарове на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.

Депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Также парламентарии утвердили состав и программу кабмина.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169268/
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