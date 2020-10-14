Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова опять недовольны журналистами

Митингующим возле Дома правительства не нравится, что журналисты называют их сторонниками Садыра Жапарова.

Они возмущаются тем, что в СМИ все время используется такая формулировка.

«Мы не сторонники, мы обычный народ. Садыр Жапаров не платил нам, чтобы мы выходили сюда. Журналисты, перестаньте называть нас сторонниками», — говорят с трибуны.

На митинге собралось примерно 1 тысяча 600 человек.

Стоит отметить, что накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введенный ранее в столице Кыргызстана режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке временно запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. Милиция бездействует.

Вчера глава государства вернул постановление парламента о назначении Садыра Жапарова главой правительства обратно в Жогорку Кенеш.