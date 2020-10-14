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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. В Иссык-Кульской областной больнице продолжается ремонт

Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил территориальное медучреждение в одноименном районе, ознакомился с проводимыми работами в больнице по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, проинспектировал окончание ремонта в инфекционном отделении. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По словам главного специалиста управления капитального строительства Иссык-Кульской области Кенже Уралиевой, ремонтные работы в инфекционном отделении в первом и втором блоках уже завершены, больные там получают лечение. Третий блок в ближайшее время будет закончен и сдан в эксплуатацию.



Заместитель директора территориальной больницы Иссык-Кульского района Талант Такенеев отметил, что в данное время стационарное лечение получают 18 пациентов, из них 2 — с пневмонией, 16 — с лабораторно подтвержденным COVID-19.



«Инфекционное отделение рассчитано на 60 коек, 10 из них — реанимационные. Для работы в красной зоне создано шесть бригад медицинских работников. Поступило все необходимое медицинское оборудование. Также у нас имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, дополнительно объявлен тендер на их закупку, имеется запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией согласно четвертому клиническому протоколу», — сказал он.

Напомним, что количество смертей от коронавируса в мире достигло 1 миллиона 86 тысяч 156. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 476 человек. В том числе в США скончались 215 тысяч 902 человека, Бразилии — 150 тысяч 998, Индии — 109 тысяч 586, Мексике — 84 тысячи 420 и Великобритании — 43 тысячи 108.

В Кыргызстане зарегистрировали 50 тысяч 201 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 984, Узбекистане — 61 тысячу 738, Таджикистане — 10 тысяч 297.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169255/
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