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Общество

Ветераны Вооруженных сил призвали кыргызстанцев соблюдать закон

Фото 24.kg. Ветераны Вооруженных сил

Ветераны Вооруженных сил призвали граждан соблюдать закон и относиться с пониманием к работе силовиков. Об этом они сообщили на пресс-конференции в 24.kg.

Ветераны подчеркнули, что стоит задача сохранения стабильности, мира и спокойствия. И ветераны Вооруженных сил, участники локальных событий активно задействованы в наведении порядка. Они оказывают поддержку соответствующим службам в организации блокпостов, патрулировании и соблюдении комендантского часа.

«Мы делаем все, чтобы не допустить повторные беспорядки. Работаем для того, чтобы не дать буйным, агрессивным группам разрушить город и посеять панику среди населения, стараемся закрыть путь убийствам, предступлениям и прочим противоправным действиям», — рассказал полковник запаса Токтогул Какчекеев.

Председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулукан Байгубатова рассказала, что матери кыргызстанцев встревожены.

«При столкновениях пострадало много молодых ребят. Обращаясь к политикам я скажу, что народ хочет спокойствия. Матери кыргызстанцев встревожены. Народ нуждается в стабильности», — сказала она.

Полковник запаса Сыдыкбек Курманбеков отметил, что некоторые граждане нарушают комендантский час и создают препятствия офицерам, выполняющим свои функциональные обязанности — охраняющим спокойствие народа.

«Некоторые кыргызстанцы подходят пьяными к блокосту и просят сотрудников силовых структур оставить блокпост и перейти на сторону простых граждан. Разрушают и поджигают гособъекты. Угоняют транспорт силовиков. Это что такое?! Впоследствии все разрушенное придется восстанавливать за счет народа. К тому же военные выполняют приказ и обеспечивают безопасность граждан», — отметил полковник запаса Сыдыкбек Курманбеков.

Ветераны Вооруженных сил обратились к кыргызстанцам с просьбой отнестись с пониманием к работе силовых структур и призвали всех соблюдать закон и избегать всяческих конфликтов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169216/
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