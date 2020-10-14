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Общество

ГКНБ установил пользователя соцсетей, который разжигал межнациональную вражду

Установлен разжигатель межнациональной вражды. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, 13 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен пользователь соцсети Facebook И.у.Т. 2002 года рождения.

«Он опубликовал провокационный видеоматериал, который вызвал массу недовольства у пользователей соцсетей и создал условия для формирования межнациональной вражды», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время материалы направлены на экспертизы в соответствующие инстанции.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169182/
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