В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 172 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 172 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 14 человек, Оше — 10, Чуйской области — 17, Ошской — 39, в Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 47, Баткенской —35.

За весь период выздоровели 44 тысячи 884 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.