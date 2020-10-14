В ИВС ГУВД Бишкека двое задержанных с положительным анализом на коронавирус

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили содержащихся в ИВС ГУВД Бишкека и ИВС ОВД Баткенского района.

По словам экспертов, на момент посещения в изоляторе временного содержания находилось 48 человек, при этом двое из них с положительным анализом на COVID-19. Они помещены в отдельную камеру.

Уточняется, что в камере, где ранее содержались лица с коронавирусом, было сыро, что приводит к возникновению условий, благоприятствующих распространению инфекционных заболеваний. Аналогичная ситуация отмечена в ИВС ОВД Баткенского района, где с положительным результатом анализа на COVID-19 содержатся четыре человека.