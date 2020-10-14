Кол-центр по вопросам COVID-19 118 возобновил работу

Кол-центр 118, где консультируют по всем вопросам COVID-19, возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, работу горячей линии временно приостановили с 10 сентября по 10 октября — специалисты Центра электронного здравоохранения проводили технические работы по налаживанию сетей, а также по обучению операторов.

«Министерство здравоохранения запустило работу кол-центра при четырех Объединенных центрах семейной медицины Бишкека, а также при областных центрах семейной медицины», — отметили в ведомстве.

Кол-центры функционируют на базе единого информационного номера — 118.

В ведомстве отметили, что основная цель кол-центра — уменьшить количество госпитализации с COVID-19 при помощи предоставления населению своевременных и квалифицированных медицинских консультаций.