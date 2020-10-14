В Бишкеке в четырех больницах открывают места для пациентов с COVID-19

Минздрав разворачивает дополнительные временные инфекционные отделения в четырех больницах в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
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По его данным, в Бишкеке пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией неуточненной этиологии принимают Больница кыргызско-турецкой дружбы, Национальный центр фтизиатрии, Национальный госпиталь и Городская клиническая больница № 1.
Сегодня откроются еще три отделения:
- на базе Национального центра хирургии открывается отделение на 15 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией с хирургической патологией;
- на базе Национального центра онкологии и гематологии — с онкологической патологией на 11 коек;
- на базе Республиканской клинической инфекционной на 100 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией неуточненной этиологии.
Завтра начнет принимать пациентов c COVID-19 и внебольничной пневмонией Железнодорожная больница (50 коек).