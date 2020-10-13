На пост спикера может быть выдвинута кандидатура депутата Каната Исаева

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша может быть избран новый спикер. Информацию 24.kg подтвердили несколько депутатов.

По их словам, этот вопрос будет внесен в повестку дня, если соберется кворум.

«Этого вопроса в повестке пока нет. Если внесут, то кандидатура будет предложена от фракций», — сообщила Аида Касымалиева.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов подтвердил, что у них есть кандидатура на пост спикера, но отказался сообщить имя.

В кулуарах претендентом на пост спикера называют Каната Исаева. «Пока нет кворума, поэтому я не могу комментировать», — ответил сам Канат Исаев.