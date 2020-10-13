19:18
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

На пост спикера может быть выдвинута кандидатура депутата Каната Исаева

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша может быть избран новый спикер. Информацию 24.kg подтвердили несколько депутатов.

По их словам, этот вопрос будет внесен в повестку дня, если соберется кворум.

«Этого вопроса в повестке пока нет. Если внесут, то кандидатура будет предложена от фракций», — сообщила Аида Касымалиева.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов подтвердил, что у них есть кандидатура на пост спикера, но отказался сообщить имя.

В кулуарах претендентом на пост спикера называют Каната Исаева. «Пока нет кворума, поэтому я не могу комментировать», — ответил сам Канат Исаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169108/
просмотров: 1401
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Депутаты парламента утвердили введение режима ЧП
Почему легитимность предыдущих заседаний вызывает сомнения, рассказала депутат
Депутаты пока не намерены вернуться к обсуждению премьерства Садыра Жапарова
Внеочередное заседание парламента. Жогорку Кенеш утвердит введение режима ЧП
Кто голосовал за Садыра Жапарова. Аппарат ЖК опубликовал список депутатов
Избрание Садыра Жапарова премьером незаконно. Доводы и аргументы юристов
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит «Белый дом» сегодня
Кыргызстан ожидает конституционная реформа
Садыр Жапаров: Некоторые депутаты убежали в Алматы. В ЖК возмутились
Единогласно. Садыра Жапарова утвердили премьер-министром
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
19:17
Беспорядки в Бишкеке. Депутаты парламента утвердили введение режима ЧП Беспорядки в Бишкеке. Депутаты парламента утвердили вве...
19:11
Жогорку Кенеш внес в повестку вопрос избрания спикера и выдвинул Каната Исаева
19:00
Цифра дня. 108 тысяч 48 детей получили пособие «балага суйунчу»
18:59
Встреча Сооронбая Жээнбекова с Дмитрием Козаком. О чем не сказано в пресс-релизе
18:48
В школах, где нет кабельного интернета, установят «Илимбоксы»