Рост COVID-19 в Бишкеке. Куда обращаться за консультацией

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. С марта зарегистрировано 18 тысяч 574 случая, за последние сутки выявлен 81 человек. Об этом сообщили в столичной мэрии.
В муниципалитете просят бишкекчан не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией в ЦСМ столицы.
Контакты центров семейной медицины:
ОЦСМ Ленинского района — 0990888030;
- ЦСМ № 2 — 0990888028;
- ЦСМ № 11 — 0990888029;
- ЦСМ № 12 — 0990888031;
- ЦСМ № 13 — 0990888032;
- ЦСМ № 17 — 0990888033;
ОЦСМ Октябрьского района — 0990888036;
- ЦСМ № 15 — 0990888015;
- ЦСМ № 18 — 0990888035;
- ЦСМ № 19 — 0990888019;
ОЦСМ Первомайского района — 0990888071;
- ЦСМ № 7 — 0990888072;
- ЦСМ № 14 — 0990888073;
- ЦСМ № 16 — 0990888074;
ОЦСМ Свердловского района — 0701103002;
- ЦСМ № 4 — 0701103001;
- ЦСМ № 8 — 0701103003;
- ЦСМ № 9 — 0701103004;
- ЦСМ № 10 — 0701103007.
Городское управление здравоохранения мэрии Бишкека — 0312318767.
По вопросам госпитализации необходимо звонить на горячую линию Минздрава КР: 0312323000, WhatsApp: 0770895556.