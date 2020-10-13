Рост COVID-19 в Бишкеке. Куда обращаться за консультацией

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. С марта зарегистрировано 18 тысяч 574 случая, за последние сутки выявлен 81 человек. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В муниципалитете просят бишкекчан не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией в ЦСМ столицы.