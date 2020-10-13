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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рост COVID-19 в Бишкеке. Куда обращаться за консультацией

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. С марта зарегистрировано 18 тысяч 574 случая, за последние сутки выявлен 81 человек. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В муниципалитете просят бишкекчан не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией в ЦСМ столицы.

Контакты центров семейной медицины:

ОЦСМ Ленинского района — 0990888030;

  • ЦСМ № 2 — 0990888028;
  • ЦСМ № 11 — 0990888029;
  • ЦСМ № 12 — 0990888031;
  • ЦСМ № 13 — 0990888032;
  • ЦСМ № 17 — 0990888033;

ОЦСМ Октябрьского района — 0990888036;

  • ЦСМ № 15 — 0990888015;
  • ЦСМ № 18 — 0990888035;
  • ЦСМ № 19 — 0990888019;

ОЦСМ Первомайского района — 0990888071;

  • ЦСМ № 7 — 0990888072;
  • ЦСМ № 14 — 0990888073;
  • ЦСМ № 16 — 0990888074;

ОЦСМ Свердловского района — 0701103002;

  • ЦСМ № 4 — 0701103001;
  • ЦСМ № 8 — 0701103003;
  • ЦСМ № 9 — 0701103004;
  • ЦСМ № 10 — 0701103007.

Городское управление здравоохранения мэрии Бишкека — 0312318767.

По вопросам госпитализации необходимо звонить на горячую линию Минздрава КР: 0312323000, WhatsApp: 0770895556.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169107/
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