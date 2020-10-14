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Общество

Цифра дня. 63,8 миллиона сомов нужно на выплату компенсаций медикам за сентябрь

Заявка организаций здравоохранения на проведение компенсационных выплат медикам, работающим в очагах эпидемии и приравненных к ним территориях, за сентябрь 2020 года составила 63 миллиона 811,9 тысячи сомов. Такие данные приводит Фонд обязательного медицинского страхования.

По его данным, сейчас ожидается открытие кассового плана на октябрь 2020 года Министерством финансов. После этого фонд готов осуществить финансирование организаций здравоохранения в пределах поступлений из республиканского бюджета и из бюджета Социального фонда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169101/
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